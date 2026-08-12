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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: منصة الشباب خطوة مهمة لتحويل الأفكار والإبداعات إلى مشروعات تخدم المجتمع

المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ
المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة، مؤكدًا أن التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب يمثلون قوة الوطن الحقيقية وصناع مستقبله.

وقال كشر، في تصريحات له، إن تأكيد الرئيس السيسي على أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد طاقة بشرية، وإنما شريك أساسي في صياغة المستقبل والمشاركة في مواجهة التحديات وصناعة الحلول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية الرئيس يمثل نقلة مهمة في آليات التواصل المباشر مع الشباب، ويمنح أصحاب الأفكار والمبادرات مساحة حقيقية لعرض رؤاهم ومقترحاتهم، بما يساهم في اكتشاف الطاقات والمواهب وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وأشار كشر إلى أن التنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ووزارة الشباب والرياضة ومختلف جهات الدولة المعنية من شأنه أن يعزز قدرة المنصة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب في مختلف المحافظات، والاستفادة من تنوع أفكارهم وخبراتهم، مؤكدًا أهمية أن تتضمن المنصة آليات واضحة لدراسة المقترحات وتقييمها ومتابعة ما يمكن تنفيذه منها.

وأكد أن دعم ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يمثل جانبًا مهمًا من هذا التوجه، مشيرًا إلى أن بناء الوعي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل العام وخدمة المجتمع يساهمان في إعداد جيل أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

وشدد المهندس محمد مصطفى كشر على أن الشباب المصري يمتلك طاقات وأفكارًا وقدرات كبيرة في مختلف المجالات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قنوات الاستماع إليهم وتمكينهم من المشاركة، معربًا عن ثقته في أن المنصة الوطنية الجديدة ستكون أداة فاعلة لربط أفكار الشباب باحتياجات المجتمع وأولويات الدولة، وترجمة طموحاتهم إلى واقع ملموس.

الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة وطنية تفاعلية القيادة السياسية مسيرة البناء والتنمية الشباب

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