بصمة الوجه تحاصر الخطوط الوهمية.. قرار جديد يبدأ تطبيقه في سبتمبر

تتجه منظومة الاتصالات في مصر إلى تطبيق إجراءات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، في أعقاب أزمة اكتشاف أرقام مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم.

تفاصيل اجتماع اللجنة

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة.

وأعلن بدوي أن شراء والتعاقد على خطوط المحمول الجديدة سيخضع لبصمة الوجه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر، بالتزامن مع وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة عبر الوكلاء والموزعين، فضلًا عن إجراءات لمراجعة الخطوط غير المحدثة وحماية حقوق المواطنين.

بصمة الوجه عند شراء خطوط المحمول الجديدة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة عُقد بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء الجهاز، واستمر لأكثر من ساعتين ونصف.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بأزمة تسجيل شرائح المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وآليات منع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

أبرز الإجراءات الجديدة

وأكد أن من أبرز الإجراءات الجديدة بدء شراء والتعاقد على خطوط المحمول الجديدة باستخدام بصمة الوجه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر، موضحًا أن النظام الجديد يستهدف التأكد من هوية المستخدم الفعلي للخط والقضاء على إمكانية استخدام شخص لخط مسجل باسم مواطن آخر.

إحالة شركات للنيابة العامة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا إحالة عدد من شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، موضحًا أن النيابة ستتولى تحديد مدى وجود عقود موقعة بأسماء مواطنين لا يستخدمون الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على استكمال الإجراءات الخاصة بحماية بيانات المواطنين، وتشديد الضوابط المتعلقة بتسجيل وتفعيل شرائح المحمول.

وقف تفعيل الخطوط الجديدة عبر الوكلاء والموزعين

وكشف بدوي أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل في إرسال رسائل نصية إلى أعداد كبيرة من أصحاب الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، خاصة الخطوط التي جرى الحصول عليها من خلال وكلاء أو موزعين.

وأوضح أن جزءًا من الأزمة يرتبط بقيام بعض الوكلاء والموزعين ببيع أكثر من خط باستخدام بطاقة هوية واحدة، مشددًا في الوقت نفسه على عدم تعميم هذه الممارسات على جميع الوكلاء والموزعين.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة الخاصة بالشركات عبر الوكلاء والموزعين، سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاعات الحكومية.

حجب الخطوط غير المحدثة

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن شركات المحمول ستواصل مراجعة الخطوط غير المسجلة أو التي لم يتم تحديث بياناتها، مشيرًا إلى أن الخط الذي لا يقوم مستخدمه بتحديث بياناته خلال الفترة المقبلة، وقبل بدء التعاقد ببصمة الوجه، قد يتم حجبه أو إيقافه.

وشدد على أن أي إجراء من هذا النوع سيتم بعد التأكد من أن مستخدم الخط ليس هو الشخص الحقيقي المسجل باسمه.

ماذا تفعل إذا وجدت خطًا باسمك لا تستخدمه؟

وجه أحمد بدوي رسالة مهمة للمواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحًا أنه يمكنهم الدخول إلى تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتعرف على الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وبعد معرفة الشركة التابعة للرقم، يمكن للمواطن التوجه إلى أحد فروعها، لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء تحديث بيانات الخط ونقله إلى اسمه بشكل صحيح، أو إلغائه نهائيًا.

تعليمات عاجلة لفروع شركات المحمول

وأشار بدوي إلى أن بعض المواطنين تقدموا بشكاوى بسبب عدم استجابة بعض الفروع لطلبات إلغاء الخطوط أو تحديث بياناتها، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش هذه الشكاوى.

وأوضح أن هناك توجيهات لجميع فروع شركات الاتصالات الأربع بضرورة الاستجابة للمواطنين، بعد تقديم المستندات التي تثبت هوية الشخص الراغب في إلغاء الخط أو تحديث بياناته.

وأضاف أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الأربع أصدروا توجيهات لمديري الفروع على مستوى الجمهورية، مع إعلان حالة طوارئ داخل الفروع حاليًا، بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وإنهاء طلباتهم.

1.5 مليون مواطن يدخلون «أرقامي» في يوم واحد

وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا إلى تطبيق «أرقامي» أمس، وفقًا لما ذكره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار إلى تراجع عدد الشكاوى المقدمة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تجاوزت في الأيام الماضية 3200 شكوى، وفق البيانات التي تم عرضها خلال الاجتماع.

وأكد بدوي أن الإجراءات الجديدة تستهدف تسهيل التعامل مع الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، وتمكين أصحاب الأرقام الحقيقيين من إلغائها أو نقلها إلى أسمائهم، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين الذين اكتشفوا أرقامًا غير مستخدمة بأسمائهم اتجهوا إلى إلغائها.