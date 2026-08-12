إزالة أعمدة وسقف عقار مخالف في منطقة أبو الليل بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود حي غرب المنصورة في التصدي لكافة صور البناء المخالف، والتعامل الفوري مع أي محاولات للخروج عن القانون وإزالة المخالفات في مهدها، مع فرض الانضباط العمراني.

وقامت رئاسة حي غرب المنصورة، بقيادة محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، من خلال حملاتها الميدانية الموسعة ضمن خطة العمل اليومية لمراجعة كافة العقارات بنطاق الحي، والوقوف على موقف العقارات المخالفة التي سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وفرض الانضباط التام بالشارع.





وأسفرت جهود الحملة، التي أشرف عليها ميدانيًا الأستاذ ناجي يحيى، والدكتورة رولا مدحت، نائبا رئيس حي غرب، وبحضور فريق العمل الميداني المكون من أحمد طربية، ومحمد البسيوني، وزين العابدين، فني تنظيم المنطقة، ووليد عبادة، مدير قسم الإشغالات، وبالتنسيق مع المهندس أحمد عبد الحكيم، مدير الإدارة الهندسية بالحي، والمهندسة سمر سعد، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية، عن رصد والتعامل الفوري مع مخالفات بنائية بمنطقة «عبد السلام عارف».

كما تم تنفيذ إزالة أعمدة ومنسوب وجزء من سقف الدور السادس بمنطقة أبو الليل بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك لمخالفة أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.