لن تتوقعها.. اكتشف علاقة الشاي الأخضر بإنقاص الوزن

يقبل عدد كبير من الأشخاص على استخدام الشاي الأخضر لإنقاص الوزن ولكن هل فعلا يمتلك هذا المشروب القدرة على حرق الدهون؟!

ووفقا لموقع Good rx كثيراً ما يُروج للشاي الأخضر باعتباره مشروباً "معجزة" لإنقاص الوزن ، لكن الأدلة لا تدعم هذه الادعاءات فقد وجدت دراسة شاملة أن شرب الشاي الأخضر لا يُحدث سوى تأثير طفيف جداً على إنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كما أنه لا يُساعد على الحفاظ على الوزن المفقود.

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الشاي الأخضر قد يدعم فقدان الوزن عند دمجه مع ممارسة الرياضة. وقد وجدت أبحاث أخرى أن جرعة عالية من مستخلص الشاي الأخضر (857 ملج من مركب إيبيغالوكاتشين غالات) ساعدت النساء على فقدان الوزن، بينما لم تُحقق الجرعات المنخفضة (360 ملغ من مركب إيبيغالوكاتشين غالات) نفس النتيجة.

مع ذلك، فإن مستخلص الشاي الأخضر ليس كالشاي الأخضر المُحضّر ولا توجد حاليًا أدلة قوية على أن شرب الشاي الأخضر وحده يؤدي إلى فقدان ملحوظ في الوزن.