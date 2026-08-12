فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالسويس الجمعة للصيانة.. تعرف على الأماكن المتأثرة

تشهد محافظة السويس يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026 فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لحي الأربعين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على شبكة الكهرباء

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، وبإشراف الدكتور محمد علام نائب المحافظ ومتابعة العميد خالد حامد، رئيس حي الأربعين

ومن المقرر أن يبدأ فصل التيار الكهربائي من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، وتشمل المناطق المتأثرة: منطقة تل القلزم، البراجيلي، نهاية شارع المدينة المنورة، أرض المخزنجى، كفر أحمد عبده القديم، وأبراج المبيع القديم

كما تتأثر عدد من المخابز بمنطقة الاربعين خلال فترة الصيانة وهي: مجمع مخابز السادات، عبير صلاح البدري، ورثة فوزي إبراهيم عطية، عبد الله فرحات، ورثة إبراهيم غريب الكفراوي، وممدوح محمد حسن، بالإضافة إلى محول لوحة شرق الأربعين.

وتشمل الأماكن المهمة المتأثرة بفصل التيار قسم شرطة الأربعين، محطة صحي تل القلزم القديمة، مركز طبي الهويس، ومستشفى الرحمة للغسيل الكلوي

وطالبت الجهات المعنية المواطنين في المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم مسبقًا خلال فترة انقطاع التيار مع ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية عن مصادر التيار لحين عودة الكهرباء واستقرار التغذية، حفاظا على الأجهزة وتجنب أي أضرار قد تنتج عن عودة التيار.