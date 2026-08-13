حبيبة بابا.. أب يثير الجدل بحمل ابنته الصغيرة داخل صندوق خلف دراجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشهداً إنسانياً لأب يحمل ابنته الصغيرة داخل صندوق خلف دراجته، أثناء تنقله في أحد الشوارع.

فيديو متداول

وظهرت الطفلة جالسة داخل صندوق بلاستيكي مثبت خلف الدراجة، بينما يقود والدها الدراجة في الشارع، في مشهد لفت أنظار المارة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين عبروا عن تعاطفهم مع الأب وابنته، فيما ركزت تعليقات أخرى على ضرورة مراعاة عوامل الأمان والسلامة أثناء نقل الأطفال بهذه الطريقة.

ويأتي تداول المقطع ضمن العديد من المشاهد الإنسانية التي تحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تعكس ظروفاً معيشية أو مواقف يومية تلفت انتباه الجمهور.