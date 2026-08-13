ألقوا الحجارة على الشرطة وأصابوا ضابطا.. القبض على صانعة محتوى ونجلتيها بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى إحدى صانعات المحتوى على إحدى السيدات ونجلتها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم من (إحدى السيدات، وبصحبتها نجلتها "سن 8 "– مصابتان بجروح وكدمات متفرقة) بتضررها من (ربة منزل ونجلاتها "4 سيدات من ضمنهن صانعة محتوى) لقيامهن بالتعدى عليهما لخلافات حول لهو الأطفال محدثين ما بهما من إصابات.. وفى وقت لاحق أبلغت بأنه حال علم المشكو فى حقهن بتحريرها محضر ضدهن قاموا بمعاودة التعدى عليها وبتهديدها بإلحاق الأذى بها ونجلتها لإكراهها على التنازل عن الشكوى، كما تبلغ من الأهالى بقيام المشكو فى حقهن بتجميع قطع من الحجارة والزجاجات الفارغة تمهيداً للتعدى على المبلغة ونجلتها.





على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ حيث بادر المشكو فى حقهن ووالدهن بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه القوات مما أدى لإصابة أحد ضباط القوة بجرح بفروة الرأس، وكذا إحداثهم تلفيات عمداً بالشقة سكنهم وإصابات بأنفسهم، وقيام صانعة المحتوى بتصوير مقاطع فيديو وبثها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى زعمت خلالها تعرضها وأسرتها للإعتداء من قِبل القوات "على خلاف الحقيقة" فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهم.





أمكن السيطرة على الموقف وضبط المشكو فى حقهم (سبق إتهام ربة المنزل فى قضية "بلطجة"، وزوجها سبق إتهامه فى قضية "سرقة، وإتجار فى المواد المخدرة")، وضبط بحوزة والدهن (كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





