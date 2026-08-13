مأساة في ترعة السويس.. غرق طفل 13 عاما وانتشال جثمانه

شهدت ترعة المياه العذبة بمحافظة السويس حادثا مأساويا بعد غرق طفل يبلغ من العمر 13 عاما حيث تمكنت جهود البحث من انتشال جثمانه وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة

تفاصيل غرق طفل في ترعة السويس

وبحسب روايات شهود عيان، فإن الطفل نزل إلى مياه الترعة، لكنه اختفى داخل المياه ولم يتمكن من الخروج، قبل أن تنجح جهود البحث في العثور عليه وانتشال جثمانه

نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى

وفور وقوع الحادث تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة

وتم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات حادث غرق الطفل والتأكد من تفاصيل وظروف وقوع الحادث

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، وسط حالة من الحزن بين أسرة الطفل وأهالي المنطقة



