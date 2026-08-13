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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لليوم الثالث.. 3 جثامين عالقة تحت التراب بعد رحلة بحث عن الآثار في الفيوم حفرة ابتلعت أصحابها

تنقيب عن آثار
تنقيب عن آثار
عبد الخالق صلاح

لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم جهودها الشاقة لاستخراج جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم داخل حفرة انهارت عليهم، أثناء قيامهم بأعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار داخل إحدى المزارع بمنطقة الهيئة في كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية.

ثلاثة رجال دخلوا الحفرة بحثًا عن حلم بالثراء السريع، لكن الأرض التي ظنوا أنها تخفي كنزًا، تحولت في لحظات إلى قبر مغلق، ابتلع أجسادهم وترك أسرهم في انتظار ثقيل لا ينتهي.

البلاغ يصل.. والوقت يمر

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بسقوط 3 أشخاص داخل حفرة أثناء قيامهم بأعمال تنقيب عن الآثار بمنطقة الهيئة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لتبدأ عملية البحث عن الضحايا ومحاولة الوصول إليهم، بعدما أكدت التحريات الأولية أنهم كانوا يحفرون داخل المزرعة بحثًا عن الآثار، قبل أن تنهار أجزاء من الحفرة فوقهم وتحاصرهم في أعماقها.

أسماء تحت التراب

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: أحمد محمد حسن خليل، وكامل رشاد كامل إبراهيم، وعلاء محمد إسماعيل.

ثلاثة أسماء أصبحت معلقة بين الأرض والسماء، تنتظر أسرهم لحظة واحدة فقط؛ لحظة خروج الجثامين من باطن الأرض، حتى تبدأ مراسم الوداع، ويعود كل جسد إلى أهله بعد أن غاب خلف التراب.

مهمة صعبة.. وخطر لا يزال قائمًا

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الحفر والبحث عن الجثامين لليوم الثالث، وسط صعوبات بالغة بسبب طبيعة الحفرة وانهيار أجزاء من التربة، الأمر الذي يجعل عملية الاقتراب من مكان الضحايا شديدة الخطورة.

وتعمل القوات بحذر شديد على تأمين موقع الحادث، خشية حدوث انهيارات جديدة قد تعرض رجال الإنقاذ للخطر، بينما تستمر عمليات إزالة الأتربة والوصول إلى المكان الذي احتجزت فيه جثامين الضحايا.

انتظار يثقل القلوب

وفي محيط المكان، لا يبدو الحزن كخبر عابر؛ فهناك أسر تنتظر أبناءها، وقلوب معلقة بكل محاولة حفر، وعيون تترقب أن تنتهي ساعات الانتظار الطويلة.

مرّ يوم، ثم ثانٍ، وها هو اليوم الثالث يمر بينما لا تزال الجثامين في باطن الأرض، وأسر الضحايا لا تملك سوى الدعاء وانتظار خبر انتشالهم.

وبينما تواصل قوات الحماية المدنية مهمتها، يظل المشهد الأكثر قسوة هو أن رحلة البحث عن الآثار انتهت بثلاثة قبور تحت الأرض، وثلاث عائلات تنتظر أن تستعيد أحباءها، ولو للمرة الأخيرة.

التحقيقات تتواصل

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تتواصل جهود الحماية المدنية حتى الانتهاء من أعمال البحث وانتشال جثامين الضحايا.

الحماية المدنية بمحافظة الفيوم كوم أوشيم الفيوم

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