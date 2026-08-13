مدينة الدواء تنتج 12 نوعًا من الأنسولين.. تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة

أكد الدكتور بهي الدين مرسي، الاستشاري بكلية طب قصر العيني، أن الأيام الماضية شهدت تصريحات كثيرة بخصوص الإنسولين، موضحًا أن بعض المواقع تناولت جزءًا من تصريح وزير الصحة ولم تعرض التصريح كاملًا.

وأوضح أن وزير الصحة قال: «لن أشتري مزيدًا من الإنسولين بالعملة الصعبة طالما يوجد لدينا البديل المحلي»، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يعلم أن لدينا مدينة الدواء، التي تأسست قبل 5 سنوات وبدأت إنتاجها في عام 2012.

وأضاف الاستشاري بكلية طب قصر العيني، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مدينة الدواء وفرت الأدوية للمصريين بدلًا من شرائها من ثلاث دول، وهي الأردن والسعودية والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن مدينة الدواء الموجودة في منطقة الخانكة بالقليوبية أنتجت حوالي 200 صنف دوائي، موضحًا أن الإنسولين صنف واحد، لكن مدينة الدواء أنتجت منه 12 نوعًا.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يفرح بما يتم في مصر، مؤكدًا أن مدينة الدواء تصدر حوالي 300 مليون علبة دواء إلى أفريقيا والعالم العربي، وأن مصر تمتلك ثروة كبيرة في مجال الدواء.

وأوضح أن المادة الخام للإنسولين متاحة لمدينة الدواء ولجميع الدول التي تصنعه، وأن مصر تصنع الأدوية بعد الحصول على المادة الخام، مؤكدًا أنه لا يوجد فارق بين الإنسولين المحلي والمستورد؛ لأن الدولة تخضع لدستور في تصنيع الأدوية.