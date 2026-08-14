هناء الشوربجي: مسرحية" تخاريف" لم تنجح وقت عرضها … ولم نتوقع نجاح وجهة نظر l خاص

كشف الفنانة هناء الشوربجي عن كواليس عدد من المسرحيات التي شاركت في بطولتها مع الفنان محمد صبحي.

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لصدي البلد: أتذكر أننا كنا نخشى ونشعر بالقلق من عدم نجاح مسرحية «وجهة نظر»، ولكننا فوجئنا بأن المسرحية حققت نجاحًا غير متوقع ولا يمكن وصفه.

واستكملت : أما مسرحية «تخاريف»، فلم تحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على المسرح، ولم تستمر طويلًا، فقد كانت تجربة جديدة على المسرح المصري، أن تُقدم خمس حكايات في مسرحية واحدة.

وعن مسرحية الجوكر ، قالت: المسرحية كتبت لي، ولكن أثناء البروفات اكتُشف حملي الأول، لذا اعتذرت عن استكمال العمل، واستعانوا بالفنانة ماجدة الخطيب، ولكن حدثت خلافات بينها وبين أحد أفراد العمل، واعتذرت ليتم الاستعانة بي.

واضافت: وعلى عكس مسرحية «أنت حر»، التي بدأت عرضها، إلا أنني اكتشفت حملي الثاني، واعتذرت عن الاستمرار بعد عام