معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية 2026/2027

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تقديم خدماتها لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، بالتزامن مع أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، حيث استقبلت المعامل اليوم الجمعة نحو 150 طالبًا وطالبة، وسط انتظام في أعمال التسجيل وتقديم الدعم والإرشاد للمتقدمين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال مراحل التنسيق، ومساعدتهم على إتمام إجراءات تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.

وتقدم الجامعة خدمات التنسيق من خلال 16 معملًا إلكترونيًا موزعة على عدد من كليات الجامعة، ومجهزة بأكثر من 340 جهاز كمبيوتر، بما يتيح استقبال الطلاب وتيسير إجراءات تسجيل الرغبات وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وتجرى أعمال معامل التنسيق تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب، من خلال الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، والأستاذة ريهام العطيفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة فرق العمل المتخصصة، التي تواصل جهودها لضمان انتظام العمل وتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب وأولياء الأمور.

كما وفرت الجامعة معملًا مخصصًا للرد على استفسارات طلاب الثانوية العامة من دفعة هذا العام والسنوات السابقة، حيث يضم فريقًا متخصصًا في أعمال التنسيق والتحويلات، لتقديم التوجيه اللازم والإجابة عن استفسارات الطلاب المتعلقة بقواعد وإجراءات التنسيق والتحويلات، بما يسهم في تسهيل خطوات التقديم واختيار الرغبات.