قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال آخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
العراق.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب حافلة سياحية
الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر " صلاح الجديد "؟
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 21 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية انه واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في المهد، ضمن التحركات الرامية إلى فرض سيادة القانون ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت الحملات عن إزالة 21 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة تجاوزت 2185 مترا بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتصدي لمحاولات البناء العشوائي أو مخالفة القوانين المنظمة.

وأشار إلي أنه شهد مركز الزقازيق، أزالت الأجهزة التنفيذية سورا من الدبش الأبيض على مساحة 200 متر بنطاق قرية تل حوين، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفي فاقوس، أزالت الأجهزة التنفيذية 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 225 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالصالحية القديمة.

وشملت الحالات فك وإزالة شدة خشبية على مساحة 100 متر لدور أول علوي، وإزالة مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر، إلى جانب إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 25 مترا بنطاق منطقة المرور.

كما أزيل سور بالدبش الأبيض من جهة واحدة بطول 6 أمتار وارتفاع مترين بنطاق قرية جهينة التابعة للوحدة المحلية بالديدامون وفي عزبة مشانجو بناحية بعرب درويش التابعة للوحدة المحلية بالغزالي، أزيلت أعمدة خرسانية على مساحة 120 مترا كما تم فك وإزالة شدة خشبية معدة للصب لدور أول على مساحة 70 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالهيصمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي بلبيس أزيلت 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 445 مترا بنطاق الوحدة المحلية بغيته وشملت الإزالات فك وإزالة شدة خشبية للشروع في صب أعمدة الدور الأول العلوي بقرية غيته على مساحة 150 مترا، وشدة خشبية لصب سقف دور أول علوي بمنطقة السلام على مساحة 120 مترا، إضافة إلى شدة خشبية لصب أعمدة الدور الأول العلوي على مساحة 175 مترا.

كما أزيل مبنى بالدبش الأبيض على مساحة قيراط واحد بناحية سعدون ببندر بلبيس، وفك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 100 متر بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية بالعدلية وشملت الحملات أيضا فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 120 مترا بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان.

وفي أبو كبير أزيلت شدة خشبية للدور الثالث العلوي على مساحة 164 مترا بنطاق عزبة أبو خليل التابعة للمدينة وفي ههيا، أزيل مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 60 مترا بنطاق قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بالمحمودية كما أزيل سور بالدبش الأبيض على مساحة 60 مترا بناحية الجمعية الزراعية بالفوزية التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم في الإبراهيمية.

وفي القرين، أزيلت 3 مبان قديمة على مساحة إجمالية بلغت 500 متر بالطريق العام بالمدينة وفي منيا القمح، أزيلت ماسورتان بطول 6 أمتار كانتا مستخدمتين في إقامة عرشة على حرم ترعة المدير بقرية شلشلمون التابعة للوحدة المحلية بالشلشلمون كما أزيلت أعمال بناء قوائم حديدية مثبتة بقواعد خرسانية لإنشاء جمالون على مساحة قيراطين بعزبة البلبيسي بنطاق المركز.

وتواصل الأجهزة التنفيذية التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على إزالة المخالفات في المهد.

الشرقية محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية الأجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

الصحة

الصحة: فحص أكثر من 792 ألف مولود حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

وزارة السياحة والآثار تشارك في الاحتفال بمرور 20 عامًا على إطلاق برنامج التدريب الدولي بالمتحف البريطاني

درجة الحرارة

"الأرصاد": درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الصيفية بمقدار درجة إلى درجتين.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد