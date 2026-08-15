إزالة 21 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية انه واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في المهد، ضمن التحركات الرامية إلى فرض سيادة القانون ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت الحملات عن إزالة 21 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة تجاوزت 2185 مترا بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتصدي لمحاولات البناء العشوائي أو مخالفة القوانين المنظمة.

وأشار إلي أنه شهد مركز الزقازيق، أزالت الأجهزة التنفيذية سورا من الدبش الأبيض على مساحة 200 متر بنطاق قرية تل حوين، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفي فاقوس، أزالت الأجهزة التنفيذية 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 225 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالصالحية القديمة.

وشملت الحالات فك وإزالة شدة خشبية على مساحة 100 متر لدور أول علوي، وإزالة مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر، إلى جانب إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 25 مترا بنطاق منطقة المرور.

كما أزيل سور بالدبش الأبيض من جهة واحدة بطول 6 أمتار وارتفاع مترين بنطاق قرية جهينة التابعة للوحدة المحلية بالديدامون وفي عزبة مشانجو بناحية بعرب درويش التابعة للوحدة المحلية بالغزالي، أزيلت أعمدة خرسانية على مساحة 120 مترا كما تم فك وإزالة شدة خشبية معدة للصب لدور أول على مساحة 70 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالهيصمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي بلبيس أزيلت 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 445 مترا بنطاق الوحدة المحلية بغيته وشملت الإزالات فك وإزالة شدة خشبية للشروع في صب أعمدة الدور الأول العلوي بقرية غيته على مساحة 150 مترا، وشدة خشبية لصب سقف دور أول علوي بمنطقة السلام على مساحة 120 مترا، إضافة إلى شدة خشبية لصب أعمدة الدور الأول العلوي على مساحة 175 مترا.

كما أزيل مبنى بالدبش الأبيض على مساحة قيراط واحد بناحية سعدون ببندر بلبيس، وفك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 100 متر بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية بالعدلية وشملت الحملات أيضا فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 120 مترا بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان.

وفي أبو كبير أزيلت شدة خشبية للدور الثالث العلوي على مساحة 164 مترا بنطاق عزبة أبو خليل التابعة للمدينة وفي ههيا، أزيل مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 60 مترا بنطاق قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بالمحمودية كما أزيل سور بالدبش الأبيض على مساحة 60 مترا بناحية الجمعية الزراعية بالفوزية التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم في الإبراهيمية.

وفي القرين، أزيلت 3 مبان قديمة على مساحة إجمالية بلغت 500 متر بالطريق العام بالمدينة وفي منيا القمح، أزيلت ماسورتان بطول 6 أمتار كانتا مستخدمتين في إقامة عرشة على حرم ترعة المدير بقرية شلشلمون التابعة للوحدة المحلية بالشلشلمون كما أزيلت أعمال بناء قوائم حديدية مثبتة بقواعد خرسانية لإنشاء جمالون على مساحة قيراطين بعزبة البلبيسي بنطاق المركز.

وتواصل الأجهزة التنفيذية التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على إزالة المخالفات في المهد.