الصحة: 9 آلاف و231 مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال يوليو بزيادة 17.31%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رصد ارتفاع ملحوظ في حجم التفاعل على الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يوليو 2026، ليبلغ إجمالي المكالمات الواردة 9 آلاف و231 مكالمة مقارنة بـ7 آلاف و869 مكالمة في يونيو من العام نفسه، بزيادة قدرها 17.31% وبنسبة استجابة 100%، ما يعكس ثقة المواطنين في خدمات الخط الساخن وفاعلية المنظومة في الاستجابة لاحتياجاتهم واستفساراتهم الصحية.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة المستمرة لضمان استقرار المنظومة والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة والعمل المتواصل على تحسين تجربة التواصل مع الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة للطلبات والاستفسارات.

تصدر الاستفسارات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التحليل التفصيلي لمحتوى المكالمات يشير إلى تصدر الاستفسارات بإجمالي 2312 استفسارًا بنسبة 25%، تلتها الطلبات المتنوعة بإجمالي 1602 طلب بنسبة 17.4%، ثم طلبات العلاج والبلاغات المتعلقة بالمنشآت الصحية بإجمالي 1150 مكالمة بنسبة 12.5%، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وتطوير مسارات الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأشار إلى تنوع الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لتشمل كارت الخدمات المتكاملة وخدمات الطوارئ «دم – رعاية – حضانة» والألبان وتعزيز الصحة والوقاية والتكليف والتراخيص والوحدات والمراكز والاستشارات الطبية واللجان الطبية، مع تكثيف الحملات التوعوية والتعريفية لضمان استدامة كفاءة المنظومة وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المجانية.

وكشف «عبدالغفار» عن اختيار عينة عشوائية تمثل 5% من إجمالي المكالمات خلال يوليو بإجمالي 362 مواطنًا، حيث بلغت نسبة الرضا 98%.

وأكدت الوزارة استمرار عمل الخط الساخن (105) كمنفذ شامل للحصول على الخدمات الصحية بدءًا من الرعاية العاجلة ومبادرات «100 مليون صحة» وخدمات إنهاء قوائم الانتظار وصولًا إلى العلاج على نفقة الدولة والمجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية «مصر 2030».