قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ورام الله
إنفوجراف.. الضرائب تستكمل إعداد قواعد الصكوك الضريبية وتطرحها للحوار
ليلى أحمد زاهر توضح حقيقة حلقة AB Talks: أجزاء اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط
محافظ دمياط يلتقي بالمرضي وذويهم بمستشفى دمياط العام
تقليل الاغتراب 2026.. موعد انطلاق المرحلة وشروط التحويلات بين الكليات
انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية في ليبيا يتسبب بخروج محطات إنتاج عن الخدمة
برونزية لمصر.. ناشئات الطائرة الشاطئية يحصدن ميدالية كأس التنمية الأفريقية بالسنغال
أحمد شوبير: توفيق محمد قد يكون مفاجأة الموسم مع الأهلي
رئيس بشكتاش يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح
ألافيس يفوز بثلاثية على خيتافي في الدوري الإسباني
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 .. متى تتأخر الساعة؟
شهيرة: أزمة «الاختيار» و«نحن لا نزرع الشوك» هي اللي خلتني أحب محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تقلص مستهدفات بيع أدوات دين بـ2.22 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

قلص البنك المركزي المصري من  حجم طرح أدوات دين بقيمة 2.22 مليار جنيه على أساس بما يساوى 44.1 مليون دولار.

ويستهدف البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل  إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 242 مليار جنيه بما يساوي 4,82 مليار دولار،  مقابل إجمالية تبلغ بقيمة  246.5 مليار جنيه بما يعادل 4.95 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وأعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بمقدار 10مليارات جنيه على أساس أسبوعي.

ووصل حجم  طرح أذون الخزانة المخطط بيعه بقيمة 220 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ومن المستهدف طرح أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه اعتبارا من غدًا الأحد بتراجع تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

 بالإضافة إلي أجلي 182 و 364 يومًا يوم الخميس المقبل بقيمة 115 مليار جنيه بنفس طرح الأسبوع الماضي.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة 2 مليار جنيه  و 3 سنوات بقيمة 15 جنيه و استحقاق 5سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه بقيمة إجمالية 17 مليار جنيه.

سعر الفائدة مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري أدوات الدين الفجوة التمويلية سندات الخزانة وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

أبطال مثلوا مصر دوليًا .. 7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

علوم بنين الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة 56 من طلابها

مواهب تنطلق لخدمة الوطن .. علوم بنين الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة 56

الأوقاف

ترسيخ قيم التكافل.. الأوقاف توزع 12 طنًّا من لحوم الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات

بالصور

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد