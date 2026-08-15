الحكومة تقلص مستهدفات بيع أدوات دين بـ2.22 مليار جنيه في أسبوع

قلص البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات دين بقيمة 2.22 مليار جنيه على أساس بما يساوى 44.1 مليون دولار.

ويستهدف البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 242 مليار جنيه بما يساوي 4,82 مليار دولار، مقابل إجمالية تبلغ بقيمة 246.5 مليار جنيه بما يعادل 4.95 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وأعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بمقدار 10مليارات جنيه على أساس أسبوعي.

ووصل حجم طرح أذون الخزانة المخطط بيعه بقيمة 220 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ومن المستهدف طرح أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه اعتبارا من غدًا الأحد بتراجع تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلي أجلي 182 و 364 يومًا يوم الخميس المقبل بقيمة 115 مليار جنيه بنفس طرح الأسبوع الماضي.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة 2 مليار جنيه و 3 سنوات بقيمة 15 جنيه و استحقاق 5سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه بقيمة إجمالية 17 مليار جنيه.