القبض على 3 أشخاص استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدا سيارتين "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية والسماح لبعض الأشخاص بالجلوس خارج النافذة حال سيرهما بأحد الطرق بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما ومرافقيهما (سائقان "يحملان رخص قيادة سارية" ، 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 27/ يوليو المنقضى حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.





تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





