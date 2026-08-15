برئاسة مجدي اللوزي.. بعثة الملاكمة تطير الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

تنطلق بعثة المنتخب الوطني للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، يوم الأربعاء المقبل، إلى إيطاليا للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الاتحاد لإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات القارية والدولية.

تصريحات اللواء مجدي اللوزي

ومن جانبه، قال اللوزي أن المنتخب الوطني أنهى استعداداته للبطولة من خلال معسكر تدريبي مغلق أقيم بمدينة الساحل الشمالي خلال الفترة من 28 يوليو حتى 3 أغسطس، بمشاركة عدد من اللاعبين من مدارس فنية مختلفة يمثلون تركيا، وهولندا، واليونان، والصين، ومالي، وإسبانيا، وروسيا، بما يوفر احتكاكًا قويًا للاعبي المنتخب المصري، ويسهم في اكتساب المزيد من الخبرات الفنية ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

أقصى درجات الجاهزية

أكد اللواء مجدي اللوزي أن الاتحاد المصري للملاكمة يولي البطولة أهمية كبيرة ضمن برنامج إعداد المنتخب، مشددًا على أن جميع عناصر المنظومة تعمل بأقصى درجات الجاهزية.

وقال: "الاستعدادات تسير على أعلى مستوى، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، والجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، معلقا: نثق في قدرات لاعبينا، ونطمح إلى تقديم مستويات قوية تليق باسم مصر، وأن تكون لنا بصمة واضحة في البطولة من خلال الصعود إلى منصة التتويج وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات."

وتضم قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة:

أمير فرج الكيلاني (وزن 55 كجم).

حسام حسن سيف اليزل (وزن 60 كجم).

عبد الفتاح هشام (وزن 65 كجم).

أحمد محمد عبد الموجود هيكل (وزن 70 كجم).

فارس عادل متولي الشرقاوي (وزن 80 كجم).

يمنى أحمد عياد (وزن 65 كجم).

نبيل علاء الدين حسن (وزن 75 كجم).