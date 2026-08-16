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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات التابع للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية، واستكمال إجراءات اعتماد دفعة جديدة من المدربين وفقًا للمعايير المهنية والأكاديمية المعتمدة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن أعمال اللجنة تستهدف تعزيز جودة العملية التدريبية ورفع كفاءة المدربين، بما يسهم في إعداد كوادر تدريبية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وقال رئيس جامعة بنها إن اعتماد المدربين يتم وفق آليات ومعايير دقيقة تضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا، بما ينعكس إيجابًا على جودة البرامج التدريبية المقدمة داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، ويدعم جهود تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد المشاركون فى أعمال اللجنة أن استمرار أعمال اللجنة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز جودة منظومة التدريب، وإعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات والمعارف وفق أحدث المعايير المهنية، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير والتحديث داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وتولى الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، مهام أمين اللجنة العليا، فيما تضم الأمانة الفنية كلًا من أحمد عبد العزيز، مدير عام الشؤون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات، ومنى نظمي، مدير مكتب مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعلى هامش أعمال اللجنة، جرى تكريم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب السابق، تقديرًا لجهوده وإسهاماته خلال فترة عضويته باللجنة.

يذكر أن اللجنة العليا لاعتماد المدربين تضم نخبة من القيادات الأكاديمية والخبرات الجامعية والمهنية، وهم: الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم عمارة، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا بدري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات.

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