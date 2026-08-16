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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات تهز كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية

انفجارات تهز كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية
انفجارات تهز كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية
أ ش أ

دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر اليوم /الأحد/، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من هجوم محتمل بصواريخ بالستية يستهدف المدينة.

وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية أنه سُمع دوي أربعة انفجارات "عالية للغاية" فجر اليوم بوسط كييف، كما سُمع دوي ستة انفجارات أخرى في حي بيشيرسكي بالمدينة.

وقبيل الانفجارات، أطلقت الإدارة العسكرية للعاصمة تحذيرا من غارات جوية، مشيرة إلى وجود تهديد ناجم عن صواريخ بالستية.

وحضت السلطات، في منشور عبر تطبيق "تليجرام"، سكان كييف على التوجه إلى الملاجئ و الالتزام بإجراءات السلامة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه بلدية موسكو أنها تعرضت لهجوم بـ 600 طائرة مسيرة ليلا و إصابة ثلاثة أشخاص.

عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف هجوم محتمل بصواريخ بالستية تحذيرات رسمية

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