محافظ البحر الأحمر: شواطئ منتجع العائلات بالغردقة نموذج للحفاظ على الإطلالة المفتوحة على البحر

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير شواطئ عامة آمنة ونظيفة تتيح للمواطنين الاستمتاع بالواجهات البحرية، مع الحفاظ على الرؤية المفتوحة للبحر ومنع إقامة أي حواجز أو منشآت تحجب المشهد الطبيعي أو تحد من حق المواطنين في الاستفادة من شواطئ المحافظة.

وأوضح المحافظ أن شواطئ «منتجع العائلات» الثلاثة بمدينة الغردقة تمثل نموذجًا واضحًا لتطبيق هذه التوجيهات، لما تتميز به من امتداد بصري مفتوح على البحر، مع خلو الواجهة البحرية من المنشآت أو الحواجز التي يمكن أن تؤثر على المشهد الطبيعي للمنطقة، بما يحافظ على أحد أبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها الغردقة.

وأشار البرقي إلى أن المرافق والمنشآت الخدمية الموجودة داخل الشواطئ جرى تنفيذها وفق رؤية هندسية ومعمارية تراعي الاعتبارات البيئية والجمالية، بما يضمن عدم التأثير على الإطلالة البحرية، وفي الوقت نفسه توفير الخدمات ووسائل الراحة والأمان لرواد الشواطئ من مختلف الأعمار.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية تحقيق التوازن بين أعمال التطوير وتوفير الخدمات من ناحية، والحفاظ على الطبيعة والهوية البصرية للمناطق الساحلية من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الواجهات البحرية تمثل ثروة طبيعية وسياحية يجب الحفاظ عليها وتنميتها بصورة لا تضر بمقوماتها.

وأضاف أن شواطئ «منتجع العائلات» تواصل استقبال الأعضاء والمواطنين والزائرين من مختلف الجنسيات على مدار العام، مع توفير خدماتها بأسعار مخفضة ومناسبة لمختلف الفئات، في إطار الدور المجتمعي للمشروع وحرص الدولة على إتاحة المتنفسات الترفيهية أمام المواطنين دون مغالاة في التكلفة.

ودعا المحافظ المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها إلى الاستمتاع بالمقومات الطبيعية والشاطئية التي تتميز بها الغردقة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة على الشواطئ والارتقاء بمستوى المرافق، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.