برلماني: تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات متكاملة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والصادرات

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات أولوية، تمثل توجهًا مهمًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.



وأشار" مسعود" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن التوسع في التصنيع القائم على الخامات التعدينية سيسهم في القيمة المضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل.

تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق



وأضاف عضو النواب أن تحويل الثروات التعدينية إلى منتجات وصناعات متكاملة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويدعم زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.



جاء ذلك بعد أن عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ حزمة المشروعات الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وفي مقدمتها خام الفوسفات، من خلال إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وغيرها من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، بالشراكة مع مستثمرين وطنيين وعالميين.