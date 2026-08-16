إغلاق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عدد 4 مصانع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة حلوى المولد كائنين بنطاق محافظات “القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية”.

وعثرت الحملات التفتيشية، بداخلهم على أكثر من 40 طن مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و17 ألف عبوة معبأة "حلوى المولد" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، 25600 عبوة فارغة "أدوات تعبئة"، و28 ماكينة “خط إنتاج”، كمية من مستلزمات تعبئة، تمهيداً لطرح المنتج للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة زيوت الطعام كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ، وبداخله (83 ألف لتر زيوت طعام "مجهولة المصدر" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منج نهائى" – خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.