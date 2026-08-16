رونالدو يلمح إلى اعتزال كرة القدم: ربما يكون هذا موسمي الأخير

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في ملاعب كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لنحو 25 عامًا.

وقال رونالدو - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/- "ربما يكون هذا هو عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا استثنائيًا"، في إشارة إلى اقترابه من إسدال الستار على واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ اللعبة.

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه وضع بالفعل تصورًا واضحًا لحياته بعد الاعتزال، مشيرًا إلى امتلاكه العديد من الخطط والاهتمامات التي يرغب في التركيز عليها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وأضاف أن الابتعاد عن كرة القدم بعد سنوات طويلة من المنافسة قد يترك فراغًا كبيرًا في حياته، ولذلك يسعى إلى توزيع وقته بين العديد من الأنشطة والاهتمامات المختلفة، بدلًا من التركيز على مجال واحد فقط.

وأشار رونالدو إلى رغبته في الاستمتاع بصورة أكبر بحياته بعد نهاية مسيرته، من خلال السفر ومتابعة وممارسة رياضة البادل التي تحظى باهتمامه، إلى جانب الاستمتاع بما حققه على مدار سنوات طويلة من العمل والتضحيات.

وقال النجم البرتغالي إن مسيرته استمرت نحو 25 عامًا وشهدت الكثير من التضحيات، مؤكدًا رغبته في الاستفادة من المرحلة المقبلة لقضاء المزيد من الوقت في ممارسة الأنشطة التي يستمتع بها بعيدًا عن ضغوط كرة القدم الاحترافية.

ويواصل رونالدو، الذي يعد أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم، كتابة الفصول الأخيرة من مسيرته، وسط ترقب بشأن الموعد الذي سيختاره لإعلان اعتزاله رسميًا وإنهاء مشواره داخل الملاعب.