قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 في ختام ودياته استعدادًا للموسم الجديد
حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لـ برشلونة في شباك بازل ودياً
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترفض موقف إسرائيل من خارطة طريق غزة
زفاف بعيدًا عن الأضواء.. تفاصيل حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال
حمزة عبد الكريم يسجل هدف تقدم برشلونة على بازل السويسري
سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار
محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: المواطن أولًا.. وبصمة رئيس الحي يجب أن تظهر في الشارع
عدد الوفيات ارتفع إلى 10.. تفاقم حصيلة أضرار أمطار تشيبا في اليابان
نشأت الديهي يطالب الحكومة بكشف حقيقة أرقام الديون: «الصمت يفتح الباب للتأويلات»
أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد اكتساج مانشستر سيتي بثلاثية
نيوكاسل يونايتد يتوصل إلى إتفاق لضم عمار ديديتش من بنفيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات الحكومية اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على مدينة المخا.. تفاصيل

اليمن
اليمن
محمود محسن

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يتحدث عن تصعيد واضح وواسع خلال الساعات الماضية، خصوصًا مع إعلانه تنفيذ 18 عملية عسكرية ضد مواقع ومصادر تهديد تابعة للحوثيين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب هذا البيان، استخدمت القوات الحكومية الطيران المسيّر والمدفعية وراجمات الصواريخ، وقالت إن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات وتدمير العديد من الآليات والمعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالضحايا، أوضح أن وسائل إعلام حوثية أفادت بسقوط عدد من الضحايا، سواء في صنعاء أو في محافظات يمنية مختلفة، في مواكب رسمية شيّعت الجماعة خلالها معظم هؤلاء الضحايا.

وأشار إلى أن اللافت في هذا البيان، وفق الرواية الحكومية، أن العمليات لم تتركز في جبهة واحدة، وإنما شملت أكثر من 7 محاور رئيسية، هي تعز ومأرب والجوف ولحج والضالع والحديدة وأبين، بالإضافة إلى ما يجري في الساحل الغربي، وتحديدًا في مدينة المخا.

وكشف عن إعلان القوات الحكومية هناك إسقاط طائرات مسيّرة، والتصدي لبعض الصواريخ، وكانت هناك ضربات مركزة لجماعة الحوثيين على المخا.

المنشآت الاقتصادية والموانئ

وأكد أنه بحسب ما أعلنته القوات الحكومية، فإن هذه العمليات، أو البيان الصادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، جاءت ردًا على استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية والموانئ.

إياد الموسمي القوات المسلحة اليمنية القوات الحكومية الطيران المعدات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد