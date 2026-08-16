القوات الحكومية اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على مدينة المخا.. تفاصيل

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يتحدث عن تصعيد واضح وواسع خلال الساعات الماضية، خصوصًا مع إعلانه تنفيذ 18 عملية عسكرية ضد مواقع ومصادر تهديد تابعة للحوثيين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب هذا البيان، استخدمت القوات الحكومية الطيران المسيّر والمدفعية وراجمات الصواريخ، وقالت إن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات وتدمير العديد من الآليات والمعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالضحايا، أوضح أن وسائل إعلام حوثية أفادت بسقوط عدد من الضحايا، سواء في صنعاء أو في محافظات يمنية مختلفة، في مواكب رسمية شيّعت الجماعة خلالها معظم هؤلاء الضحايا.

وأشار إلى أن اللافت في هذا البيان، وفق الرواية الحكومية، أن العمليات لم تتركز في جبهة واحدة، وإنما شملت أكثر من 7 محاور رئيسية، هي تعز ومأرب والجوف ولحج والضالع والحديدة وأبين، بالإضافة إلى ما يجري في الساحل الغربي، وتحديدًا في مدينة المخا.

وكشف عن إعلان القوات الحكومية هناك إسقاط طائرات مسيّرة، والتصدي لبعض الصواريخ، وكانت هناك ضربات مركزة لجماعة الحوثيين على المخا.

المنشآت الاقتصادية والموانئ

وأكد أنه بحسب ما أعلنته القوات الحكومية، فإن هذه العمليات، أو البيان الصادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، جاءت ردًا على استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية والموانئ.