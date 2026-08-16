أحمد فؤاد سليم يدافع عن حق الأداء العلنى للفنانين: لماذا لا يحصل عليه الممثلون؟

دافع الفنان أحمد فؤاد سليم عن مطالب الفنانين بالحصول على حق الأداء العلني عن أعمالهم الفنية، مؤكداً أن هذا الحق معمول به في مجالات فنية أخرى، ومتسائلاً عن أسباب عدم استفادة الممثلين منه، خاصة مع استمرار إعادة عرض الأعمال الفنية عبر المنصات والقنوات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، في ظل الجدل الدائر حول حقوق الفنانين المالية وآليات حصولهم على مستحقاتهم عند إعادة استغلال وعرض الأعمال التي شاركوا فيها.

وقال أحمد فؤاد سليم إن المطربين وشعراء الأغاني يحصلون على حقوق مرتبطة بالأداء العلني، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق الأمر بصورة مماثلة على الممثلين.

وأوضح أن مطالبة الفنان بالحصول على حقه المالي لا تعني فرض أعباء إضافية على المنتج، وإنما ترتبط بحقوق الفنانين الناتجة عن استغلال الأعمال الفنية وإعادة عرضها والاستفادة منها بعد إنتاجها.

وأشار إلى أن القضية تتعلق بوضع إطار يضمن حصول الفنان على حقوقه بصورة عادلة، بما يتناسب مع طبيعة استغلال العمل وتحقيقه للعوائد.