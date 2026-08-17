فتاة تتهم زياد ظاظا باستخدام تسجيلاتها الخاصة في كليبه الجديد دون إذن

زعمت فتاة، خلال منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان زياد ظاظا استخدم تسجيلات صوتية خاصة بها ضمن كليبه الجديد دون الحصول على إذن منها، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

زياد ظاظا

وقالت الفتاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " إنها فوجئت أثناء مشاهدتها الفيديو الجديد بسماع صوتها ضمن محتوى الكليب، موضحة أنها قضت نحو سنتين ونصف في العمل والتعب واللف في الشوارع".

وأضافت أنها تعرضت، لمحاولة استخدام تسجيلاتها في مقابل مادي، لكنها رفضت الأمر، مؤكدة أن ما حدث تسبب في غضبها. ولم يتضح حتى الآن موقف زياد ظاظا أو رده على هذه الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.