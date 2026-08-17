إزالة منشأة بكورنيش الإسكندرية عقب انتهاء تعاقدها

تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال إزالة إحدى المنشآت المقامة بطريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج بنطاق حى شرق، عقب انتهاء مدة تعاقدها، وذلك في إطار جهود المحافظة لفتح الرؤية أمام المواطنين وإزالة المنشآت والعناصر التي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.

الحفاظ على حق المواطن في رؤية البحر

وأكد محافظ الإسكندرية أن الحفاظ على حق المواطن في رؤية البحر يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أن المصلحة العامة والحفاظ على الواجهة البحرية للإسكندرية تمثل أساس التعامل مع المنشآت المقامة على طريق الكورنيش، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحق المواطنين في الاستمتاع بالمشهد البحري.

وتأتي أعمال الإزالة بمنطقة سبورتنج استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها المحافظة مؤخرًا، والتي تضمنت إزالة إحدى المنشآت بمنطقة كامب شيزار عقب انتهاء مدة تعاقدها، بما يعكس توجه المحافظة نحو إعادة الانضباط للواجهة البحرية وفتح مساحات الرؤية المباشرة على البحر.

وأشار المحافظ إلى أن كورنيش الإسكندرية يمثل متنفسًا عامًا لأهالي المدينة وزائريها، وأحد أهم معالمها وهويتها، مؤكدًا استمرار المحافظة في مراجعة أوضاع المنشآت المقامة على مواقع الكورنيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت التي انتهت تعاقداتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن الصورة البصرية للواجهة البحرية.

ووجّه محافظ الإسكندرية الجهات التنفيذية المختصة باستمرار العمل على إزالة كافة العناصر التي تحجب الرؤية وإعادة المواقع إلى الصورة التي تسمح بفتح المجال البصري أمام المواطنين، بما يتوافق مع رؤية المحافظة لتطوير الواجهة البحرية والحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية والخدمية من جانب، والحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالواجهة البحرية دون عوائق من جانب آخر.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.