رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 171 بالبحيرة

شهد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2026، فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة صقر 171، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة إدارة الأزمات على مستوى محافظات الجمهورية، والذي ينفذ خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2026، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن فخره بمشاركته في فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث، مثمنا جهود محافظة البحيرة بالتعاون مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في تنفيذ هذا التدريب الذي يهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

وأكد "ترابيس" أن حضور الجامعة لهذا التدريب يأتي في إطار دورها الوطني والمجتمعي في دعم جهود الدولة في إدارة الأزمات والكوارث، ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية وطاقات طلابها وأعضاء هيئة التدريس في منظومة إدارة الأزمات، لافتا إلى أن مثل هذه التدريبات تساهم في صقل المهارات العملية ورفع كفاءة فرق العمل للتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.

وفي ذات السياق؛ أشار "رئيس الجامعة" إلى أن جامعة دمنهور تمتلك كوادر مؤهلة للمشاركة في خطط الإغاثة والدعم خلال الأزمات، مشددا على أهمية توعية طلاب الجامعة بمفاهيم حروب الجيلين الرابع والخامس، وتنمية وعيهم وقدراتهم على التعامل مع الأزمات والمخاطر المختلفة، إلى جانب ضرورة إشراكهم في مثل هذه الفعاليات للتعرف عمليا على آليات إدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة، مؤكدا استمرار التعاون الكامل مع محافظة البحيرة وقوات الدفاع الشعبي في كافة المبادرات التي تخدم أمن وسلامة المجتمع.

وتستمر فعاليات التدريب العملي المشترك على مدار 3 أيام وتتضمن سيناريوهات عملية لمحاكاة إدارة الأزمات والكوارث، واختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة.