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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليست المحطات النووية.. وظيفة لن تخطر على بالك تزيد نسبة الإصابة بالسرطان

الإصابة بالسرطان
الإصابة بالسرطان
أحمد أيمن

قد تعتقد أن العاملين في مرافق الطب النووي أو أقسام الأشعة السينية سيواجهون أكبر مخاطر التعرض للإشعاع في حياتهم المهنية، لكن دارسة جديدة تشير إلى خلاف ذلك.

العمل ومخاطر الإصابة بالسرطان 

وبحسب مجلة ساينس اليرت العلمية، الوظائف التي يبدو أنها تحمل أسوأ مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالإشعاع ليست قريبة من البنية التحتية النووية أو المستشفيات - بل هي حرفياً على بعد أميال فوقها، تحلق في السماء.

وفقًا لبحث جديد قام بتحليل بيانات من أكثر من 500 مهنة، فإن الوظيفة التي تمثل أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن السرطان المرتبط بالإشعاع هي وظيفة مضيف الطيران.

أما الوظيفة الثانية فهي الطيار.

خطر في الجو

نشرت هذه النتائج في تحليل جديد بمجلة JAMA Internal Medicine ، وقد تكون مفاجئة بعض الشيء للكثيرين، إذن ما الذي يجعل السفر الجوي خطيراً للغاية من حيث خطر الإصابة بالسرطان؟

الإشعاع أثناء الطيران من الأشعة الكونية - والذي يكون التعرض له أعلى بكثير في السماء مما نتلقاه على مستوى الأرض، وذلك بفضل تأثيرات الغلاف الجوي للأرض، الذي يعمل كدرع، يمتص ويشتت الجسيمات عالية الطاقة من الفضاء.

كلما ارتفعت في السماء، قلّت قدرة تلك التأثيرات الجوية على حمايتك - ويتضاعف التعرض للإشعاع بسبب مقدار الوقت الذي تقضيه في الهواء، وخط العرض أيضًا، حيث تكون الحماية أضعف عند القطبين مقارنة بخط الاستواء.

جرعات كبيرة من الإشعاع 

"يتلقى أفراد الطاقم الجوي أكبر متوسط جرعة فعالة سنوية من الإشعاع المؤين مقارنة بأي فئة مهنية أخرى في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأشعة الكونية التي يتم التعرض لها على ارتفاعات الطيران التجاري"، هذا ما أوضحه مؤلفو الدراسة، بقيادة الجراح والباحث الصحي فيشال باتيل من كلية الطب بجامعة هارفارد، في ورقتهم البحثية .

"يتعرض الطيارون ومضيفو الطيران لما يقدر بنحو 3 إلى 6 ملي سيفرت من الإشعاع الكوني سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير 0.4 ملي سيفرت التي يتلقاها المسافر الجوي الذي يقوم بـ 10 رحلات عبر البلاد سنوياً.

زيادة الوفيات بالسرطان 

في حين أن التعرض للإشعاع أثناء الطيران هو أحد المخاطر الصحية المعروفة للسفر الجوي - حتى أن هناك وحدة قياس غير رسمية لذلك - إلا أن نقص البيانات جعل من الصعب قياس كيفية ترجمة التعرض الإشعاعي المهني بين أفراد الطاقم الجوي المحترفين إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالسرطان.

السرطان وظائف تسبب السرطان دراسة حديثة الإصابة بالسرطان وفيات السرطان

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