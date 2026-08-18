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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية لنظيره الصومالي: مصر تؤكد رفضها المساس بوحدة الأراضي الصومالية

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالي
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالي
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم /الثلاثاء/ من عبدالسلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

وتناول الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بالزخم المتنامي، الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وجدد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية.

كما أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذ في الإعتبار المشاركة المصرية بالبعثة.

وأكد ضرورة الابقاء على البعثة ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال.

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الصومالي الدعم المصري المتواصل للصومال على مختلف المستويات، والمواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية اتصال هاتفي وزير خارجية جمهورية الصومال

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