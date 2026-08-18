اتصال هاتفي بين كارني وترامب قبل مهلة الرسوم الجمركية

أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، وفقا لشبكة "سي تي في نيوز".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الاتصال تناول "المفاوضات التجارية الجارية" دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم عقابية بنسبة 50% اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء 19 أغسطس، بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب، وتشمل الرسوم سلعًا كندية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي من بينها الأسمنت وعصي الهوكي.

ووصف كارني المفاوضات مع واشنطن بأنها "شديدة الكثافة وحساسة" مشيرًا إلى أن الحكومة الكندية وضعت خططًا "لتغطية جميع الاحتمالات" في حال تطبيق الرسوم الجديدة.

وفي واشنطن، عقد وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان وكبيرة المفاوضين جانيس تشاريت اجتماعات مع ممثل التجارة الأمريكي جيمسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وقال لوبلان عقب الاجتماعات: "سنواصل العمل… لم ننتهِ بعد".

وتأتي هذه التطورات بينما تتهم واشنطن كندا بالتمييز ضد صادراتها، مثل السيارات والجبن في حين كانت كندا والصين الدولتين الوحيدتين اللتين فرضتا رسومًا انتقامية العام الماضي.

وحذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن الرسوم الجديدة "ستلحق ضررًا بالاقتصادين، وترفع تكاليف الأسر الأمريكية، وتعرض سلاسل الإمداد للخطر، وتهدد 13 مليون وظيفة تعتمد على التجارة ضمن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك – كندا".