قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟
حتى إشعار آخر.. الامارات تعلن وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران
الخارجية : إنهاء أزمة البحارين المصريين في بندر عباس الإيراني ووصولهما أرض الوطن الأربعاء
الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان قادمان من إيران استهدفا حركة الملاحة البحرية
وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بشأن أكاديمية مهارات المستقبل
فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتعلن اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما
العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة؟ وهل يقطع المصلي صلاة السنة إذا دخل عليه من يريد الجماعة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها ما حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة؟ وهل يقطع المصلي صلاة السنة إذا دخل عليه من يريد الجماعة؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

ما حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة؟

في البداية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة لمن لا يحفظ شيئًا من القرآن، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن بعض العلماء أجازوا القراءة من المصحف في الصلاة في الفرائض والنوافل، بينما قيّد آخرون الجواز بالنوافل فقط دون الفرائض، في حين ذهب فريق ثالث إلى عدم الجواز مطلقًا، مؤكدًا أن المسألة اجتهادية ولها أكثر من قول معتبر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في النوافل ذات الركعات الكثيرة مثل قيام الليل أو التراويح، يجوز لمن لا يحفظ القرآن أن يقرأ من المصحف، سواء كان ورقيًا أو عبر الهاتف، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك انشغال أو حركة زائدة أثناء الصلاة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استخدام الهاتف يتطلب ضبط الإعدادات حتى لا تظهر إشعارات أو تنبيهات تشغل المصلي، مع الحرص على تقليل الحركة وعدم الانشغال بما يقطع الخشوع، لافتًا إلى أن كثرة الحركة قد تؤثر على صحة الصلاة عند بعض الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النوافل البسيطة مثل سنة المغرب أو العشاء يُكتفى فيها بما تيسر من القرآن لمن لا يحفظ، مثل الفاتحة أو سورة الإخلاص، بينما في الصلوات الأطول يتسع الأمر أكثر، مشيرًا إلى أن الأمر فيه سعة عند كثير من أهل العلم.

حكم من يصلي سنة المغرب ثم يدخل عليه شخص ليصلي معه جماعة

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يصلي سنة المغرب منفردًا ثم يدخل عليه شخص ليصلي معه جماعة، وهل يقطع صلاته أم يستمر فيها، مؤكدًا أنه لا يقطع صلاته بل يكملها بشكل طبيعي.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يصلي النافلة يجوز له أن يكون إمامًا لمن يصلي الفرض، وهو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية، حيث تصح إمامة المتنفل للمفترض، ولا حرج في ذلك شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المصلي يستمر في صلاته على هيئته دون تغيير، ولا يحتاج إلى قطعها أو التنبيه على الداخل، فإذا سلّم من صلاته، يقوم المأموم بإتمام صلاته المفروضة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يفعله بعض الناس من قطع الصلاة أو السلام لإخبار الداخل بأنه يصلي سنة هو تصرف غير مطلوب، بل الأفضل أن يكمل صلاته دون انشغال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صلاة السنن تكون سرية، فلا يجهر فيها المصلي حتى مع دخول أحد للصلاة معه، بل يستمر كما هو، مشيرًا إلى أن لكل مصلٍ نيته، وأن الصلاتين صحيحتان ولا إشكال فيهما.

هل يجوز الدعاء لأشخاص بأسمائهم في السجود؟

وفي الختام، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما يُتداول من عدم جواز الدعاء لأشخاص بأسمائهم أثناء السجود، وأن الدعاء في السجود ينبغي أن يكون مقتصرًا على أمور الآخرة فقط، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح ولا أصل له في الشرع.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحاته اليوم، الثلاثاء، أن السجود من أعظم مواطن القرب من الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، مبينًا أن العبد في هذه الحالة يجوز له أن يدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا حرج في الدعاء للأبناء أو الأهل أو الأقارب أو أي شخص باسمه أثناء السجود، وأن ذلك من الدعاء المشروع الذي لا يمنعه دليل شرعي، بل هو داخل في عموم الإذن بالدعاء في الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدعاء لا يشترط أن يكون باللغة العربية الفصحى، بل يجوز أن يكون بالعامية أو بأي أسلوب يفهمه الداعي، ما دام يحمل معنى صحيحًا، لافتًا إلى أن التيسير في الدعاء من رحمة الله بالعباد.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن ما يُقال من تقييد الدعاء في السجود بأمور معينة لا دليل عليه، داعيًا إلى الإكثار من الدعاء في السجود بما يجريه الله على لسان العبد.

صدى البلد فتاوى حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة قراءة القرآن دار الإفتاء الإفتاء حكم من يصلي سنة المغرب ثم يدخل عليه شخص ليصلي معه جماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود التراجع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع هاليبرتون زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

بالصور

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد