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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: جهود مكثفة للحفاظ على المظهر ورفع كفاءة النظافة.. مواصلة تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق الداخلية بأسوان .. وأنشطة جامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

مديرية الطرق تواصل تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق الداخلية بأسوان للعام المالي 2026-2027

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية الإستمرار فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير الحركة المرورية ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والمناطق السكنية ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية .


نائب محافظ أسوان يتفقد مركز تكنولوجي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، بإعتبارها الواجهة المباشرة لتقديم الخدمات للمواطنين ، مع العمل على سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتذليل أى معوقات بما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة.


رفع كفاءة النظافة بالسباعية.. وجهود مكثفة للحفاظ على المظهر الحضارى بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بناء على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمختلف المدن والمراكز ، وتحسين مستوى البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى بما يواكب جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

رفع كفاءة منظومة النظافة بحى وسط كوم أمبو وحملات مكثفة للإرتقاء بالمظهر الحضارى بأسوان
 

جهود متنوعة

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو جهودها الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى البيئة بمختلف المناطق ، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بما يسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 


أسوان.. رفع كفاءة الخدمات وإزالة التعديات بمدينة الرديسية

شدّد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية إستمرار جهود الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى مع التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضارى بالشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جامعة أسوان تعزز الشراكة مع الصناعة لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 

اختتمت جامعة أسوان فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي أقيم تحت عنوان "البصمة الكربونية للمنشآت: من التقييم إلى الاستدامة" الذي نظمته الجامعة على مدار أربعة أيام بإجمالي 20 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من مهندسي وكيميائيي شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان، في نموذج عملي يعكس توجه الجامعة نحو توظيف المعرفة والخبرات الأكاديمية في دعم قضايا البيئة والاستدامة وخدمة المجتمع المحلي.


رفع كفاءة الخدمات بقرى نصر النوبة.. إصلاح أعمدة الإنارة ومتابعة جودة الخبز بقرى أبو سمبل وتوشكى

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز برفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة ، بالتوازى مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 


 

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