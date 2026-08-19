أول تعليق من كوريا الجنوبية على قرار ترامب بخفض المناورات العسكرية بين البلدين

علق وزير ‌الخارجية الكوري ​الجنوبي ​جو هيون اليوم ⁠الأربعاء على قرار ​الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب ‌بتقليص ⁠التدريبات العسكرية المشتركة قائلا " بدت ​وكأنها ​تنطوي ⁠على ​ضغط على ​سول ⁠للانخراط في ⁠الحرب ​الإيرانية.

وخلال جلسة استماع ​أمام البرلمان ​اليوم الأربعاء ؛ قال وزير ​خارجية كوريا الجنوبية ‌جو هيون إن المسؤولين ⁠الكوريين الجنوبيين ​والأمريكيين لم يكونوا ​على علم مسبق بأمر الرئيس دونالد ترامب ​تقليص التدريبات ​العسكرية المشتركة.

وردا على سؤال ‌من ⁠أحد النواب عما إذا كانت سول أُبلغت ​بخطط ​ترامب ⁠لتقليص التدريبات العسكرية المشتركة، ​قال جو "بالطبع، ​لم ⁠يكن مسؤولو حكومتنا، ولا مسؤولو ⁠الحكومة ​الأمريكية، على ​علم بذلك مسبقا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن الولايات المتحدة تُبقي عشرات الآلاف من جنودها في كوريا الجنوبية لحمايتها، مشيراً إلى أن سول رفضت تقديم الدعم لواشنطن عندما طلبت منها المساعدة على خلفية الحرب مع إيران في وقت سابق من العام الجاري.

وشبه ترامب موقفه تجاه كوريا الجنوبية بعلاقة واشنطن مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بشأن قراره تقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال: "انظروا إلى حلف الناتو.. كل ما أريده هو الإنصاف"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نواصل حماية كل هذه الدول، خصوصاً عندما لا تكون مستعدة لمساعدتنا".

تقليص كبير للمناورات المشتركة مع سول

أعلن ترامب مساء الأحد أنه سيقلص "بشكل كبير" المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، عازياً ذلك إلى علاقته "الجيدة جداً" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً كبيراً من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث أيضاً بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، طالما كان دونالد جاي ترامب رئيساً، الاحترام ولم تشكل أي تهديد".

ووجه الرئيس الأمريكي وزارة الدفاع بتقليص حجم التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية "بشكل كبير"، مؤكداً أنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع بيت هيجسيث بهذا الشأن، على خلفية رفض سول المشاركة في إجراءات ضد إيران.

وأشار إلى أنه رغم فوات الأوان لإلغاء التدريبات بالكامل، فإنه "غير راضٍ" عن موافقة الولايات المتحدة سابقاً على المشاركة فيها.

سول رفضت الانضمام للضغط على إيران

وتطرق ترامب إلى موقف كوريا الجنوبية من الصراع مع إيران، قائلاً: "سألت في الآونة الأخيرة رئيس كوريا الجنوبية عما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في نزع السلاح النووي من جمهورية إيران الإسلامية، فردوا قائلين: لا، شكراً!".