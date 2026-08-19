حسام المندوه يكشف خطة الزمالك للتخلص من شبح القضايا الدولية

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن أبرز الأزمات التي واجهت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها القضايا الدولية التي تسببت في ضغوط مالية وإدارية كبيرة على النادي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على حل هذا الملف وعدم تركه دون معالجة.

جاء ذلك خلال مداخلة مع محمد عبدالجليل «جاليليو» عبر راديو «صوت الزمالك»، حيث ناقش الطرفان أسباب حالة الإحباط لدى جماهير القلعة البيضاء، في ظل تزايد عدد القضايا والأزمات التي واجهها النادي خلال السنوات الماضية.

وقال جاليليو إن هناك انتقادات من جانب الجماهير للمجلس، خاصة أن الإدارة نجحت في وقت سابق في فك القيد في أكثر من مناسبة، رغم أن بعض القضايا لم تكن تخص المجلس الحالي، بينما تراكمت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قضية مرتبطة بالنادي، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط لدى الجماهير.

وأضاف أن جمهور الزمالك كان يأمل في أن تشهد السنوات الأربع للمجلس تراجعًا في حجم الأزمات والقضايا، وليس زيادة الأرقام بهذا الشكل.

من جانبه، أكد حسام المندوه اتفاقه مع هذا الطرح، مشيرًا إلى أن القضايا الدولية تمثل بالفعل أكبر مشكلة واجهت النادي.

وقال المندوه: «أنا متفق معاك ومع الجمهور، وده كلامنا كلنا في المجلس إن أكبر مشكلة حصلت هي القضايا الدولية، علشان كده بنقول إننا مش هنسيبها غير لما نصلحها».

وأوضح أن حل الأزمة يتطلب توفير الأموال اللازمة لإنهاء الملفات القديمة، إلى جانب وجود إدارة جديدة لكرة القدم داخل الزمالك تمتلك القدرة على التعامل مع هذه الأزمات بصورة أفضل، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنادي.

حسام المندوه يكشف موقف المدير الرياضي الجديد

وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن المدير الرياضي الجديد للزمالك، أكد المندوه أن الملف يتولاه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وهو صاحب الاختصاص في الحديث عن تفاصيله، رافضًا الخوض في موعد الإعلان.

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن ملف كرة القدم يسير بشكل جيد في الوقت الحالي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها عبدالناصر محمد، إلى جانب حسين السيد، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يقفون خلفه.

وشدد المندوه على أن المدير الرياضي الجديد يجب أن يكون قادرًا على تحقيق الاستقرار، وأن يمتلك رؤية واضحة بشأن الموارد والإمكانيات المتاحة للنادي، قائلًا: «إحنا عايزين اللي ييجي يستقر ويبقى أنت عارف مدخلاتك إيه».

وأضاف أن ملف الكرة يحتاج إلى مجهود كبير، لأن أي أزمة في هذا الملف تنعكس بشكل مباشر على مجلس الإدارة، موضحًا أن الشخص الذي سيتولى المهمة يجب أن يمتلك القدرة والخبرة للتعامل مع المشكلات القائمة أو التي قد تظهر مستقبلًا.

المندوه: مش كل مشكلة حلها الفلوس

وأكد حسام المندوه أن التعامل مع أزمات الزمالك لا يجب أن يقتصر على الحلول المالية فقط، مشيرًا إلى وجود طرق أخرى يمكن من خلالها احتواء بعض المشكلات قبل تفاقمها.

وقال: «متصدرش مشكلة لنادي الزمالك وتقول إنها مشكلة ماليًا فقط.. لا، في أمور كتيرة ينفع نحل بيها غير الأموال»، مستشهدًا بملف سيف الدين الجزيري وما حدث معه مؤخرًا.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، مشددًا على أن الشخص الذي سيتولى المسؤولية يحتاج إلى امتلاك القدرة على مواجهة التحديات والتعامل مع الملفات المعقدة داخل النادي.