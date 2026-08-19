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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن طائرات مسيّرة هجومية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب شرقي أوديسا، بدعوى أنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية.

كما لم تكشف الوزارة اسم السفينة أو ملكيتها أو العلم الذي ترفعه، كما لم توضح طبيعة الأسلحة التي قالت إنها كانت على متنها أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

ويأتي الاستهداف ضمن تصعيد روسي يستهدف خطوط الإمداد والمنشآت المرتبطة بالمجهود الحربي الأوكراني، ولا سيما الموانئ المطلة على البحر الأسود.

ولم يصدر حتى الآن تعليق أوكراني يؤكد أو ينفي الرواية الروسية، فيما لا تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن هوية السفينة أو طبيعة حمولتها.
 

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية

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