الهند : حريق ضخم في مبنى فندق بمدينة كولكاتا

نشب حريق ضخما في ⁠الطابق الثاني من مبنى فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند، حيث تم ​إخماده في غضون ساعة.

من جانبها، قالت الشرطة الهندية إن 9 أشخاص على الأقل بينهم ​طفل لقوا حتفهم إثر حريق اندلع ‌اليوم الأربعاء في فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند.

وأشار مصدر أمني هندي في تصريحات له، إلى ​أنه تم إجلاء حوالي 30 شخصا بأمان خلال الحريق، الذي ربما يكون قد اندلع ​بسبب ماس كهربائي.

وذكرت وسائل الإعلام ‌المحلية ⁠، أن ستة من الضحايا على الأقل تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات.

فيما ذكرت هيئة ⁠الإطفاء، أن مواطنين من بنجلادش من بين القتلى وأنهم ​كانوا في كولكاتا لتلقي ​العلاج ⁠الطبي.



وذكرت قناة نيودلهي تي.في أن جميع القتلى التسعة من بنجلادش.