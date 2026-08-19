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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند : حريق ضخم في مبنى فندق بمدينة كولكاتا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نشب حريق ضخما في ⁠الطابق الثاني من مبنى فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند، حيث تم ​إخماده في غضون ساعة.

من جانبها، قالت الشرطة الهندية إن 9 أشخاص على الأقل بينهم ​طفل لقوا حتفهم إثر حريق اندلع ‌اليوم الأربعاء في فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند.

وأشار مصدر أمني هندي في تصريحات له، إلى ​أنه تم إجلاء حوالي 30 شخصا بأمان خلال الحريق، الذي ربما يكون قد اندلع ​بسبب ماس كهربائي. 

وذكرت وسائل الإعلام ‌المحلية ⁠، أن ستة من الضحايا على الأقل تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات.

فيما ذكرت هيئة ⁠الإطفاء، أن مواطنين من بنجلادش من بين القتلى وأنهم ​كانوا في كولكاتا لتلقي ​العلاج ⁠الطبي.
 

وذكرت قناة نيودلهي تي.في أن جميع القتلى التسعة من بنجلادش.

الهند مدينة كولكاتا هيئة ⁠الإطفاء الهندية بنجلادش

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