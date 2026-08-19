الهند : حريق ضخم في مبنى فندق بمدينة كولكاتا

نشب حريق ضخما في الطابق الثاني من مبنى فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند، حيث تم إخماده في غضون ساعة.
من جانبها، قالت الشرطة الهندية إن 9 أشخاص على الأقل بينهم طفل لقوا حتفهم إثر حريق اندلع اليوم الأربعاء في فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند.
وأشار مصدر أمني هندي في تصريحات له، إلى أنه تم إجلاء حوالي 30 شخصا بأمان خلال الحريق، الذي ربما يكون قد اندلع بسبب ماس كهربائي.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية ، أن ستة من الضحايا على الأقل تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات.
فيما ذكرت هيئة الإطفاء، أن مواطنين من بنجلادش من بين القتلى وأنهم كانوا في كولكاتا لتلقي العلاج الطبي.
وذكرت قناة نيودلهي تي.في أن جميع القتلى التسعة من بنجلادش.