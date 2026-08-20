أهمية أحماض أوميجا 3 وخطورة الإفراط في تناولها.. استشاري توضح

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أهمية أحماض أوميجا 3 ضمن النظام الغذائي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم تناول مكملاتها الغذائية بصورة عشوائية، والحصول عليها من مصادرها الطبيعية قدر الإمكان.

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأسماك الدهنية، وعلى رأسها السلمون، تعد من المصادر الغذائية الجيدة لأحماض أوميجا 3.

وأشارت إلى إمكانية تناول الأسماك الدهنية مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، ضمن نظام غذائي متوازن، للاستفادة من العناصر الغذائية التي تحتوي عليها.

وشددت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية على ضرورة استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى مكملات أوميجا 3، موضحة أن تناول المكملات يجب أن يكون وفقًا لاحتياجات كل شخص وحالته الصحية.

وأكدت أن الاعتماد على المصادر الغذائية الطبيعية يظل الخيار الأفضل في إطار النظام الغذائي المتوازن، مع ضرورة التنوع في مصادر الغذاء وعدم الإفراط في أي عنصر على حساب العناصر الأخرى.