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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر من مخاطر الدارك ويب وطرق كشف هوية المستخدمين

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

حذر المهندس محمد فتحي، استشاري أمن المعلومات، من مخاطر الانجذاب إلى مواقع الدارك ويب بدافع الفضول، مؤكدًا أن هذا العالم الرقمي ارتبط منذ سنوات بأنشطة إجرامية وتداول مواد وبيانات غير قانونية.

وأوضح محمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإنترنت ينقسم بصورة مبسطة إلى ثلاثة مستويات، هي الويب العادي، والـ«ديب ويب»، والدارك ويب، مشيرًا إلى أن الدارك ويب صُمم بدرجة أكبر لإخفاء هوية المستخدم وآثاره الرقمية.

وأكد أن الاعتقاد بأن مستخدمي الدارك ويب لا يمكن الوصول إلى هوياتهم غير صحيح بشكل مطلق، موضحًا أن المستخدم قد يترك وراءه أدلة رقمية تساعد جهات التحقيق في كشف هويته، سواء نتيجة أخطاء شخصية أو ثغرات تقنية أو علاقات مرتبطة به.

جرائم الدارك ويب قد تنتقل إلى الواقع

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن خطورة الدارك ويب لا تقتصر على العالم الافتراضي، إذ يمكن استخدام بعض المنصات في تداول البيانات المسروقة وتنفيذ أنشطة غير قانونية، بما قد يؤدي إلى انتقال بعض الجرائم من الإنترنت إلى الواقع.

وأضاف أن التحقيق في الجرائم المرتبطة بالدارك ويب قد يكون أكثر تعقيدًا، لكنه ليس مستحيلًا، في ظل إمكانية تتبع الأدلة والآثار الرقمية التي يتركها المستخدمون.

تحذير من الروابط والملفات المجهولة

وحذر محمد فتحي الشباب وأولياء الأمور من الدخول إلى مواقع أو روابط مجهولة المصدر بدافع الفضول، موضحًا أن المستخدم قد يتحول من مجرد متصفح إلى ضحية لبرمجيات خبيثة أو عمليات ابتزاز واختراق.

وشدد على ضرورة عدم تحميل الملفات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي بيانات مسربة أو محتوى مرتبط بأنشطة إجرامية للجهات المختصة، مؤكدًا أن التعامل مع مواقع الدارك ويب يحمل مخاطر تقنية وقانونية.

أمن المعلومات مستخدمي الدارك العالم الرقمي

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