مي فخري: نسعى لرفع الوعي المالي للجالية المصرية والعربية في أمريكا

قالت الدكتورة مي فخري، الخبيرة والمتخصصة في الشؤون المالية والتأمينية، إن دورها يركز على رفع الوعي المالي لدى أبناء الجالية المصرية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعدتهم على فهم القوانين والأنظمة المالية المختلفة.

وأضافت، خلال لقاء مع التلفزيون المصري، أن القوانين في الولايات المتحدة ليست سهلة، وعدم فهمها قد يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت والوقوع في مشكلات مالية، مؤكدة أن هدفها هو تقديم الخبرة والمساعدة بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للجالية. وأوضحت أن هناك العديد من الخيارات والبرامج في المجالات المالية المختلفة، سواء للراغبين في الحصول على قرض، أو فتح مشروع، أو شراء منزل، أو البحث عن عمل، مشيرة إلى أهمية معرفة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بكل مجال.

وأكدت أن الجالية المصرية تضم نماذج ناجحة كثيرة، وأن التعاون بين أبناء الجالية وتبادل الخبرات يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا ويساهم في دعم المجتمع.