مقتل سيدة بعد مشاجرة على شاطئ بالعجمي.. والتحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

شهد أحد شواطئ منطقة العجمي غربي الإسكندرية واقعة مأساوية، انتهت بوفاة سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، إثر تعرضها للاعتداء خلال مشاجرة مع أحد العاملين بالشاطئ، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين رانيا م.ع، 27 عامًا، من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأحد العاملين بأحد شواطئ العجمي، بسبب خلاف على الجلوس بأحد المقاعد المطلة على البحر.

وخلال المشادة، تطورت الأمور إلى اعتداء، حيث أقدم العامل، بحسب المعلومات الأولية، على ضرب السيدة بعصا على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة، قبل أن يتم نقلها لتلقي العلاج.

إلا أن حالتها الصحية تدهورت لاحقًا، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما جرى إيداع جثمانها بمشرحة كوم الدكة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت رانيا متزوجة وأمًا لطفلين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فيها، بينما تباشر جهات التحقيق عملها للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.