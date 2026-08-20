الداخلية الكويتية: انتهاء الإجراءات الاستثنائية وتطبيق المدد القانونية لسمات الدخول وإذن الغياب اعتبارا من سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والعودة إلى تطبيق المدد القانونية لسمات الدخول إلى البلاد وإذن الغياب خارجها اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية، إلى إيقاف العمل بالتمديد التلقائي لجميع سمات الدخول (الزيارة) بمختلف أنواعها للموجودين داخل الكويت والعودة إلى تطبيق المدد القانونية والإجراءات والضوابط المنظمة لسمات الدخول، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

ونبهت كذلك إلى العودة إلى تطبيق المدد القانونية لإذن الغياب للمقيمين الموجودين خارج الكويت، مع استمرار سريان المدة الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا الكويت بتاريخ 31 أغسطس 2026 وما قبله، وذلك وفقا للضوابط المنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن "شهادة إثبات ترخيص الإقامة" المستخرجة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب، داعية المقيمين إلى الالتزام بالمدة المحددة فيها عند العودة إلى الكويت.