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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مصر القومي: إصلاح التعليم مسؤولية وطنية.. ونطالب بترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى واقع

المستشار مايكل روفائيل
المستشار مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

يؤكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل ،أن ملف التعليم يمثل إحدى أهم القضايا الوطنية التي ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة المصرية وقدرتها على بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ظل ما تشهده المنظومة التعليمية من تحديات، يرى الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب هدوءًا في التقييم، ووضوحًا في الرؤية، ودقة في التنفيذ، بعيدًا عن المبالغة أو القرارات المتعجلة، مع ضرورة وضع مصلحة الطالب والمعلم والأسرة المصرية في مقدمة الأولويات.

تطوير التعليم إلى سياسات تنفيذية

ويشدد الحزب على أهمية أن تتحول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير التعليم إلى سياسات تنفيذية واضحة ومستقرة، وأن يتم الالتزام بأهدافها ومضمونها دون اجتهادات إدارية قد تؤدي إلى اختلاف التطبيق أو الابتعاد عن الهدف الأساسي للإصلاح.

كما يدعو الحزب إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع المعلمين وأولياء الأمور والخبراء، والاستفادة من الملاحظات الميدانية عند تطوير القرارات، بما يضمن تحقيق التوازن بين خطط التطوير ومتطلبات الواقع التعليمي.

ويؤكد حزب مصر القومي أن إصلاح التعليم مشروع دولة وليس مسؤولية وزارة بمفردها، وأن نجاحه يحتاج إلى استمرارية في السياسات، وتقييم موضوعي للنتائج، ومحاسبة عادلة على التقصير، مع دعم كل خطوة جادة تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين أوضاع المعلمين والطلاب

حزب مصر القومي المستشار مايكل روفائيل مايكل روفائيل المنظومة التعليمية

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