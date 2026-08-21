أمير هشام يكشف كواليس بقاء داري في الأهلي.. وموقف عموتة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي كان قد اتفق مع أحد اللاعبين الغانيين المحترفين في أوروبا للتعاقد معه، لكن أشرف داري عطل الأمر طويلًا، وتمسك بالبقاء وعدم الرحيل إلا بالحصول على مستحقاته المالية وعقده كاملًا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الحسين عموتة المدير الفني تم إبلاغه بصعوبة رحيل داري، والمدرب وافق على بقاء اللاعب وصرف النظر عن ضم لاعب وسط غاني كان محترفًا في أحد الفرق الأوروبية.

وأضاف: أشرف داري كان حزينًا بأنه سيكمل في الأهلي، واليوم الذي تم إبلاغه فيه كان حجز تذكرة للسفر إلى المغرب للانتقال لفريق الوداد.

وزاد: فرصة مشاركة داري مع الأهلي ستكون وفقا لرؤية الحسين عموتة المدير الفني.