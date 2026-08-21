قطار الدوري ينطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن النسخة 68 في البطولة المحلية

ينطلق اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، قطار الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ68، للموسم الجديد 2026-2027، بمشاركة 20 ناديًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري لانطلاق منافسات البطولة المحلية.

وتشهد النسخة الجديدة منافسة قوية بين الأندية، في ظل استعدادات مكثفة خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي شهدت إبرام عدد من الصفقات لتدعيم الصفوف قبل بداية الموسم.

يستهل نادي الزمالك، حامل لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، مشواره في البطولة بمواجهة الاتحاد السكندري، في افتتاح منافسات الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية مبكرة، خاصة أن الفريق يدخل الموسم بطموحات كبيرة للحفاظ على لقب الدوري ومواصلة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

ومن أبرز مواجهات الجولة الأولى، لقاء وادي دجلة أمام زد، والمقرر إقامته اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث مع انطلاق المنافسات، وتسجيل بداية إيجابية في جدول ترتيب الدوري.

وتترقب الجماهير المصرية موسمًا قويًا، خاصة مع رغبة عدد كبير من الأندية في المنافسة على المراكز المتقدمة، إلى جانب الصراع من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وتأمل الأندية في استغلال فترة الإعداد والصفقات الجديدة لتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة، بينما تترقب الجماهير ظهور الوجوه الجديدة وتأثيرها على مستوى المنافسة.

ومع صافرة البداية، تبدأ رحلة جديدة من الإثارة والتنافس في الدوري المصري الممتاز، وسط توقعات بموسم حافل بالمواجهات القوية والأحداث المثيرة.



