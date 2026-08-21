التعليم تلغي بعض تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي وتستبدلها بامتحانات شهرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات جديدة بشأن نظام تقييم طلاب الصفوف الأولى، تضمنت إلغاء التقييمات المبدئية والنهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، واستبدالها بامتحانات شهرية وامتحانات في نهاية كل فصل دراسي.

وقال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن عودة التقييمات جاءت بعد رصد مشكلات في مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى، موضحًا أن دراسة تتبعية أجريت خلال العام الدراسي 2023-2024 أظهرت أن أكثر من 60% من الطلاب لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة.

وأوضح أن نظام التقييم الذي كان مطبقًا يتضمن تقييمات يومية وأسبوعية وشفوية ومهارية، إلى جانب الواجبات والتقييمات الشهرية وامتحانات نهاية العام.

وأشار إلى أن زيادة التقييمات، خاصة لطلاب الصف الأول الابتدائي، قد تمثل ضغطًا نفسيًا على الأطفال، مطالبًا بأن يكون هناك وقت أكبر للتعلم ووقت أقل للتقييم في السنوات الدراسية الأولى، على أن تزداد جرعة التقييم تدريجيًا مع تقدم الطالب في العمر.

وأضاف أن التقييم الشهري يمكن أن يكون كافيًا في الصفوف الأولى لاكتشاف صعوبات التعلم والمشكلات التحصيلية والتعامل معها مبكرًا.