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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يا وجع القلب.. آخر ظهور لسيارة عمال المنوفية قبل مصرع 3 وإصابة 18

الظهور الأخير لسيارة عمال محافظة المنوفية
الظهور الأخير لسيارة عمال محافظة المنوفية
سارة عبد الله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة، يوثق الظهور الأخير لسيارة كانت تقل عددًا من العمال في محافظة المنوفية، قبل تعرضها لحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول معلومات تفيد بأن الضحايا كانوا في طريقهم إلى عملهم بحثًا عن مصدر رزقهم، قبل أن تنتهي رحلتهم بحادث مأساوي.

ويظهر في الفيديو مرور السيارة في طريقها قبل وقوع الحادث، في مشهد وصفه المتابعون بأنه مؤلم، خاصة بعد معرفة مصير عدد من مستقليها عقب وقوع الحادث.

وأسفر الحادث، وفقًا للمعلومات المتداولة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، فيما جرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسر الضحايا.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، داعين بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، كما عبروا عن تعاطفهم مع أسر الضحايا، مؤكدين أن الحادث خلف مأساة مؤلمة لعدد من الأسر التي خرج أبناؤها في بداية يومهم بحثًا عن لقمة العيش.

محافظة المنوفية كاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

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