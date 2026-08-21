قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر حريصة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل
رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر
بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن
مدبولي: سد جوليوس نيريري شهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العالمية العملاقة
تراجع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لتدفقات هرمز والضغط على إيران
نواف سلام: انتشار الجيش يعيد للدولة سيطرتها وهيبتها في كل موقع ينتشر فيه
مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس
مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا
طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الري: االانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 11 بوابة بمفيض قناطر إسنا الجديدة

وزير الري يتابع تحديث منظومة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا الجديدة
وزير الري يتابع تحديث منظومة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا الجديدة
شمس يونس

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة بمفيض قناطر إسنا الجديدة بمحافظة الاقصر وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير القناطر الكبرى ورفع كفاءة المنشآت المائية وتطبيق أحدث التقنيات الحديثة في تشغيلها وإدارتها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم من المهندسة عبير ثابت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تطوير منظومة التشغيل والتحكم والمراقبة بالمفيض وضمان استمرار عمل مكونات القنطرة بكفاءة عالية.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الميكانيكية لـ11 بوابة من نوع Radial Gates وإجراء الاختبارات اللازمة عليها فيما تتواصل أعمال تحديث المنظومة الهيدروليكية الجديدة لعدد 2 بوابة من نوع Flap Gate

كما تم الانتهاء من أعمال المنظومة الكهربائية لـ8 بوابات واختبارها بينما يجري حاليا تحديث المنظومة الكهربائية لـ3 بوابات أخرى بالتزامن مع تركيب منظومة الإسكادا الجديدة وربطها بالبوابات بما يتيح متابعة وتشغيل المنظومة بصورة أكثر دقة وكفاءة

وأكد الدكتور هاني سويلم أن المشروع يأتي ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل والحفاظ على مكوناتها وإطالة عمرها الافتراضي من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المنشآت المائية باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة المياه 2.0

وأشار وزير الري إلى أن أعمال التطوير تستهدف تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة منظومة مراقبتها وتحقيق سهولة أكبر في تشغيل البوابات واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها إلى جانب معالجة الأعطال الكهربائية والميكانيكية وفحص الأجزاء المعدنية وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة

وأضاف أن تحديث المنظومة يسهم في تحقيق تحكم أكثر دقة في المناسيب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة والاستفادة المثلى من الموارد المائية فضلا عن دعم الاستفادة من التصرفات المائية في توليد الكهرباء من خلال محطة توليد كهرباء إسنا

وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استمرار أعمال صيانة وتحديث القناطر والمنشآت المائية والمرافق الحيوية المرتبطة بها مثل الأهوسة مع رفع كفاءة مختلف مكوناتها وتطبيق أحدث نظم التشغيل والتحكم بما يعزز القدرة على إدارة التصرفات المائية وتحسين أداء بوابات المفيض

ووجه وزير الموارد المائية والري بسرعة مواصلة أعمال التحديث وفقا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع على أن يتم الانتهاء من الأعمال في أكتوبر 2026

وتعد قناطر إسنا الجديدة واحدة من أهم القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، حيث تضم قناة المفيض التي تحتوي على 11 بوابة وسدا ركاميًا بطول 520 مترا بالإضافة إلى هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ومحطة لتوليد الكهرباء كما تمثل القنطرة جسرا بريا يربط بين شرق وغرب مدينة إسنا

وتم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام 1993 بهدف تحسين التحكم في إمرار التصرفات المائية بينما تم إنشاء الهويس الإضافي عام 2008 بهدف تطوير وتسهيل حركة الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان والعكس مع ضمان استمرار حركة الملاحة والسياحة النهرية خلال فترات صيانة الأهوسة

الاقصر اخبار الاقصر هويس اسنا قناطر اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

رضا سليم

الرحيل نهائيًا.. تطورات موقف رضا سليم مع الأهلي

بيزيرا

أمير هشام: بيزيرا لن يرتدي قميص الزمالك مرة أخرى

ترشيحاتنا

منة فضالي

منة فضالي تشارك جمهورها رحلتها الي الساحل

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار من جدة

الاحتفال بعرض متولي وشفيقة

رئيس البيت الفني للمسرح يكرم صناع متولي وشفيقة بعد تتويجه بـ4 جوائز | صور

بالصور

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد