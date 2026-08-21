الري: االانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 11 بوابة بمفيض قناطر إسنا الجديدة

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة بمفيض قناطر إسنا الجديدة بمحافظة الاقصر وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير القناطر الكبرى ورفع كفاءة المنشآت المائية وتطبيق أحدث التقنيات الحديثة في تشغيلها وإدارتها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم من المهندسة عبير ثابت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تطوير منظومة التشغيل والتحكم والمراقبة بالمفيض وضمان استمرار عمل مكونات القنطرة بكفاءة عالية.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الميكانيكية لـ11 بوابة من نوع Radial Gates وإجراء الاختبارات اللازمة عليها فيما تتواصل أعمال تحديث المنظومة الهيدروليكية الجديدة لعدد 2 بوابة من نوع Flap Gate

كما تم الانتهاء من أعمال المنظومة الكهربائية لـ8 بوابات واختبارها بينما يجري حاليا تحديث المنظومة الكهربائية لـ3 بوابات أخرى بالتزامن مع تركيب منظومة الإسكادا الجديدة وربطها بالبوابات بما يتيح متابعة وتشغيل المنظومة بصورة أكثر دقة وكفاءة

وأكد الدكتور هاني سويلم أن المشروع يأتي ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل والحفاظ على مكوناتها وإطالة عمرها الافتراضي من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المنشآت المائية باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة المياه 2.0

وأشار وزير الري إلى أن أعمال التطوير تستهدف تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة منظومة مراقبتها وتحقيق سهولة أكبر في تشغيل البوابات واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها إلى جانب معالجة الأعطال الكهربائية والميكانيكية وفحص الأجزاء المعدنية وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة

وأضاف أن تحديث المنظومة يسهم في تحقيق تحكم أكثر دقة في المناسيب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة والاستفادة المثلى من الموارد المائية فضلا عن دعم الاستفادة من التصرفات المائية في توليد الكهرباء من خلال محطة توليد كهرباء إسنا

وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استمرار أعمال صيانة وتحديث القناطر والمنشآت المائية والمرافق الحيوية المرتبطة بها مثل الأهوسة مع رفع كفاءة مختلف مكوناتها وتطبيق أحدث نظم التشغيل والتحكم بما يعزز القدرة على إدارة التصرفات المائية وتحسين أداء بوابات المفيض

ووجه وزير الموارد المائية والري بسرعة مواصلة أعمال التحديث وفقا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع على أن يتم الانتهاء من الأعمال في أكتوبر 2026

وتعد قناطر إسنا الجديدة واحدة من أهم القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، حيث تضم قناة المفيض التي تحتوي على 11 بوابة وسدا ركاميًا بطول 520 مترا بالإضافة إلى هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ومحطة لتوليد الكهرباء كما تمثل القنطرة جسرا بريا يربط بين شرق وغرب مدينة إسنا

وتم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام 1993 بهدف تحسين التحكم في إمرار التصرفات المائية بينما تم إنشاء الهويس الإضافي عام 2008 بهدف تطوير وتسهيل حركة الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان والعكس مع ضمان استمرار حركة الملاحة والسياحة النهرية خلال فترات صيانة الأهوسة