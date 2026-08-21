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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من أصل 6 .. جيش الاحتلال يعلن تسلم طائرة التزود بالوقود الثانية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسلّم سلاح الجو الإسرائيلي طائرة التزود بالوقود الثانية من طراز "بوينج KC-46"  من أصل ست طائرات تم طلبها.

وفي سياق متصل ؛ قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها وافقت على صفقة بيع عسكرية محتملة لقطر، تشمل  أربع طائرات من طراز KC-46A للتزود بالوقود جوا ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 4.5 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان إن الدوحة طلبت شراء ما يصل إلى أربع طائرات KC-46A، وثمانية محركات توربينية من طراز PW4062، إضافة إلى أنظمة للإنذار الراداري والحماية من الصواريخ، ومعدات دعم وتدريب وقطع غيار وخدمات لوجستية وفنية.

وأشار البيان إلى أن الصفقة المقترحة ستعزز القدرات الدفاعية لقطر وقدرتها على العمل المشترك مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء، كما ستدعم دورها الاستراتيجي في الأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة" من خلال تعزيز أمن قطر، التي وصفتها بأنها "شريك إقليمي استراتيجي وقوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون لها تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركية.

ومن المقرر أن تكون بوينغ وبرات آند ويتني وRTX ونورثروب غرومان من بين المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة المحتملة.

ومن المقرر أن تخضع الصفقة لفترة مراجعة في الكونغرس مدتها 30 يوما، ويمكن للإدارة الأميركية المضي قدما فيها إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء لعرقلتها خلال هذه الفترة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي طائرة التزود بالوقود وزارة الخارجية الأمريكية قطر

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