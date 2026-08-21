خلال حملات مكبرة.. رفع الإشغالات والتعديات بشوارع العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة تنفيذ حملات الإشغالات المكبرة بنطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية حملة مكبرة لرفع الاشغالات بالشوارع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وتحت قيادة ومتابعة الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيولة المرورية وإزالة كافة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

إلى جانب ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي حيث تم التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات ورفع كافة المعوقات التي تعرقل حركة المشاة والمركبات، مع التأكيد على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة استمرار الحملات المكبرة والمفاجئة على مدار اليوم، والتعامل بكل حزم مع كافة صور الإشغالات والتعديات بما يضمن تحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطريق العام والارتقاء بالمظهر الحضاري لحي العجوزة.